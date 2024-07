A 15 años de su primera temporada, ‘¿Quién quiere ser millonario?’ celebra 275 programas

Hace 15 años se emitió el primer programa de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) en Costa Rica. El primer capítulo estrenó el 3 de febrero de 2009 y esta primera etapa se extendió hasta 2013 con cinco temporadas. Luego de ocho años de ausencia, en medio de la pandemia, el querido formato regresó.

El proyecto ha tenido ocho temporadas en pantalla y se suma a la destacada lista de los más de 130 países alrededor del mundo que producen este importante programa que premia el conocimiento.



Solo dos personas han logrado el gran premio. El primero fue Willy Pérez, en la segunda temporada, e Inés Trejos, en la quinta temporada. Trejos también se convirtió en la primera adulta mayor del mundo en ganar el premio mayor de QQSM.

"Decía Heráclito que uno no se baña dos veces en el mismo río, porque el río cambia y uno cambia. En esta silla, cada vez que me siento es una experiencia nueva con el participante que llega. Son casi 275 programas. En todas las ocasiones es como comenzar, y he aprendido algo nuevo y bueno", indicó Ignacio Santos.