A 10 años del estreno de 'Ay mami', La Kuarta presenta una nueva versión del icónico tema

Una década después de su lanzamiento original, Ay Mami, el tema que marcó un antes y un después en la historia de La Kuarta, regresa con una nueva versión que ya conquista emisoras y escenarios internacionales. Allan Mora, vocalista y fundador de la agrupación, contó a Teletica.com cómo una canción olvidada por otros se convirtió en insignia de su carrera.

La historia de esta canción comienza en Ecuador, mucho antes de que La Kuarta se consolidara como banda en Costa Rica. Allan trabajaba en televisión, y allí conoció al cantautor ecuatoriano Roberto Montalbano, autor original de Ay Mami.

​“Él había hecho una versión muy básica, pero a mí siempre me gustó. Me traía muchos recuerdos de mi vida en Ecuador”, relata Mora.

Años después, con La Kuarta ya formada, Allan visualizó que esa melodía podía encajar con el estilo charangoso del grupo.

Pero no todo fue fácil. Allan recuerda que cuando propuso la canción al grupo, ninguno quiso sumarse.

​“Jairo me dijo que no, todos me dijeron que no. Así que me fui solo al estudio de Keylor Music, hice el demo, y cuando lo escucharon, ahí sí todos quisieron entrarle”, recuerda entre risas.