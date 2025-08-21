‘7 Estrellas’ celebra 26 años de historias y entretenimiento

Este jueves, el programa 7 Estrellas celebrará su 26 aniversario con una edición especial en la que los televidentes podrán conocer lo que ocurre detrás de cámaras para llevar cada semana a sus hogares el espacio de entretenimiento y estilo de vida.

La directora y productora, Leticia Contreras, adelantó que este aniversario será diferente, pues busca mostrar al público la esencia del equipo que hace posible el programa.

“Como parte del 26 aniversario de '7 Estrellas', queremos mostrarle al público cómo es el trabajo que hacemos detrás de cámaras para llevarle a sus hogares el programa. Queremos llevarlos a vivir con nosotros esa experiencia: desde los camarógrafos, presentadores, el proceso de edición y producción. ¿Cómo es ir a una cobertura fuera del país? Es darles una pincelada de nuestro trabajo”, explicó.

Para esta ocasión, el equipo de 7 Estrellas se trasladó hasta un hotel en Sardinal, Guanacaste, con el fin de recrear la experiencia completa que significa producir cada entrega.

Contreras, quien ha estado vinculada al espacio por dos décadas, compartió también su vivencia personal.

“Como productora, llevo seis años. Pero antes, fui periodista y luego jefa de información. En total, llevo 20 años trabajando con el programa”, destacó.

A lo largo de su historia, 7 Estrellas ha acompañado a los televidentes cada jueves por la noche con lo mejor de la moda, la gastronomía, el espectáculo y el entretenimiento, tanto dentro como fuera del país.

Desde sus inicios con presentadores como Lynda Díaz, Jorge Valenti, Ángel Rafael y Katarina Rodríguez, hasta el paso de rostros como Jorge Martínez, Marilin Gamboa y Viviana Calderón, la producción ha marcado a varias generaciones.

Actualmente, el equipo está conformado por Contreras como productora, los periodistas y presentadores, Wálter Campos y Gabriela Jiménez; la presentadora y exreina de belleza María Teresa Rodríguez, la editora Andreina Chaves, y los camarógrafos Diego Marín y Pablo Canales.

El especial de aniversario promete emociones, recuerdos y la oportunidad de descubrir el esfuerzo que hay detrás de cada emisión.

Siga el programa todos los jueves a las 8 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.