50 al Norte regresa con nueva música en concierto este jueves

La idea de hacer nueva música reunió a los integrantes de la famosa banda de rock costarricense de los 90´s: 50 al Norte.



Tras 30 años, su esperado regreso será este jueves 8 de junio a partir de las 9 p. m. en el Jazz Café Escazú. Los artistas nacionales compartirán piezas de su próximo álbum, además, en su repertorio estarán los éxitos noventeros de Religiones.

Bernal Villegas, Chago Trejos, Edgar Sequeira y Carlomagno Araya reviven la exitosa banda de rock original que se fundó en 1990.

"La última vez que tocamos juntos fue en 1992, solo hicimos un concierto después de haber grabado el único disco Religiones. Después de ahí pasaron 30 años en que no pasó nada. Al menos yo ya le había "echado tierra". Y el año pasado fui a hacer un trabajo al estudio de Carlomagno Araya, y me dijo "me gusta tu trabajo", y me dijo "hagamos un proyecto, por qué no traemos de nuevo 50 al Norte" y me encantó la idea", narró el reconocido músico costarricense.