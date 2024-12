31 años sin Escobar: ¿Por qué los narcos aún cautivan al público en el entretenimiento?

El 2 de diciembre de 1993, se marcó el fin de una era de terror y poder en Colombia: Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín y uno de los narcotraficantes más temidos del mundo, murió a los 44 años durante un operativo policial en Medellín.

Su caída ocurrió tras años de persecución, marcado por una vida que dejó huellas profundas y dolorosas en la historia y cultura popular. A 31 años de su muerte, la figura de Escobar sigue siendo objeto de fascinación, especialmente en el ámbito del entretenimiento.



Conocido como el "Patrón del Mal", Escobar fue un empresario del narcotráfico que amasó una fortuna multimillonaria gracias al comercio de cocaína durante los años ochenta. Su influencia no solo se extendió en Colombia, también impactó en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, su vida no fue solo de lujos y excesos; fue también responsable de una ola de violencia, incluyendo atentados, asesinatos y secuestros, que dejaron una marca indeleble en la historia de su país.



La vida de este narcotraficante ha inspirado innumerables libros, series y películas. Series como Narcos de Netflix o El Patrón del Mal han reconstruido su historia desde diversas perspectivas, combinando hechos reales con dramatizaciones. En total, se han producido al menos diez series y películas inspiradas directamente en su vida o en el mundo del narcotráfico que lideró.



Este fenómeno no es exclusivo de Escobar; los "narcos" como arquetipo han dominado la narrativa en el entretenimiento debido a su combinación de poder, drama y la paradoja de una moral cuestionable. Escritores, productores y músicos han encontrado en este tema un terreno fértil para explorar historias de ascenso, traición y caída.



La fascinación por la figura de Escobar y otros narcotraficantes también ha dejado su huella en la música. Artistas de reguetón y trap como Bad Bunny y Anuel AA han hecho referencias a su nombre en sus letras, con frases como "intocable como Pablo en Medellín" y "Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco". Estas menciones suelen evocar la ambición, el poder y la resistencia, elementos que conectan con su público.



Por otro lado, los narcocorridos, especialmente en México, han sido una forma de narrar las historias de capos como Escobar. Canciones como La Vida Mafiosa o El Jefe de Jefes cuentan relatos de ascenso y poder, convirtiendo a estos personajes en leyendas populares. Aunque estos géneros musicales han sido criticados por glorificar el crimen, también son un reflejo de cómo estas figuras han penetrado profundamente en la cultura.

​"El narcocorrido es la expresión cultural de la vida cotidiana, como son los narcos novelas, que hacen esta recreación de esta realidad violenta, injusta y que pareciera que los gobiernos no logran responder a la falta de oportunidades que da origen a que haya tantas sustancias ilícitas siendo consumidas en la calle", explica el catedrático de la Universidad de Costa Rica y doctor de estudios culturas, Carlos Sandoval.

​¿Por qué nos atraen los narcos?

El fenómeno puede explicarse por la curiosidad hacia vidas extremas y moralmente ambiguas. Los narcotraficantes como Escobar representan, para algunos, una forma de rebelión contra un sistema que perpetúa desigualdades.

Su riqueza y poder ejercen una atracción innegable, mientras que sus caídas recuerdan la fragilidad de sus imperios.

​"La mayoría de personas que son reconocidas y consideras famosas por el narcotráfico, tienen un origen humilde. Es el caso de Joaquín Guzmán, conocido como el "Chapo Guzmán" y sucede en otros países. Quizás "El Chapo" la figura más reconocida de los últimos años, antes fue Pablo Escobar. "Entonces claro, yo diría que hay una identificación de sectores que tienen pocas posibilidades en la vida con estas figuras que tienen un origen social parecido a ellos y los ven hacerse famosos. Tienen un despliegue mediático enorme, protagonizan las noticias, algunos han protagonizado fugas difíciles de creer. Las personas encuentran en estos narcos una figura típica con la cual identificarse", subrayó Sandoval.

En definitiva, a 31 años de su muerte, Escobar sigue siendo una figura que no solo marcó una época de terror, sino que también se transformó en un símbolo cultural que continúa inspirando narrativas de ficción, música y debate. Su legado, aunque oscuro, es un recordatorio de cómo las historias humanas, por más complejas y violentas que sean, tienen un impacto duradero en la forma de entender el mundo.