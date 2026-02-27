30 años de Pokémon: Costa Rica se une a la celebración

La saga creada por Nintendo festeja el Día de Pokémon con motivo del 30 aniversario del lanzamiento original de Pokémon Red y Pokémon Green en Japón, títulos que marcaron el inicio de un fenómeno mundial.

Durante la transmisión especial de Pokémon Presents, la compañía presentó novedades en videojuegos, contenido descargable y próximos lanzamientos que formarán parte de la celebración durante todo el año.

Nuevos anuncios y contenido especial

Entre los anuncios más destacados figura el contenido descargable Megadimensión para Leyendas Pokémon: Z-A, que incorporará a Mega-Garchomp Z. Las personas jugadoras podrán obtenerlo mediante la función de Regalo Misterioso y, tras vencerlo en combate, conseguir la Megapiedra Garchompita Z.

Además, se revelaron avances de Pokémon Champions, título que tendrá un papel relevante en el Campeonato Mundial Pokémon 2026.

En Pokémon UNITE se suman Zapdos, Moltres y Articuno como parte del evento conmemorativo, junto con la futura incorporación de Meganium, Typhlosion y Feraligatr. El juego mantiene su descarga gratuita.

Por su parte, Pokémon Café ReMix iniciará el 28 de febrero una serie de eventos dedicados a los Pokémon iniciales de cada región, comenzando con Bulbasaur, Charmander y Squirtle, además de nuevos atuendos y decoraciones para personalizar la cafetería virtual.

Otro de los anuncios fue Pokémon Pokopia, que llegará el 5 de marzo de forma exclusiva para la consola Nintendo Switch 2. El título permitirá a las personas usuarias construir su propio mundo junto a distintos Pokémon e incluirá modalidades multijugador local y en línea para hasta cuatro participantes.

Celebración en Costa Rica

En el país, la conmemoración tendrá un espacio especial en la Sala Garbo, en San José, donde el domingo 1° de marzo a partir de las 3 p. m. se realizará una función dedicada al 30 aniversario de la franquicia.

El público podrá disfrutar de la película Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back, conocida como Mewtwo vs. Mew, así como de la batalla final en la que Ash se corona campeón mundial frente a Lionel, correspondiente a cuatro episodios de Pokémon Ultimate Journeys: The Series. Todo el contenido será proyectado en español latino.

Las entradas tienen un costo de ₡4.000 e incluyen tanto la película como los capítulos especiales, además de un sticker conmemorativo de Pikachu surfeando. Durante la actividad también se rifarán un Monopoly y un rompecabezas temáticos, entre otras sorpresas.

Las personas interesadas pueden adquirir sus boletos a través del sitio web oficial de Sala Garbo.

Con actividades globales y celebraciones locales, Pokémon reafirma su vigencia tras 30 años de historia y mantiene viva una comunidad que ha acompañado a la franquicia desde sus inicios.







