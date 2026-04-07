250 programas y más de 200 especialistas: 'Los Doctores' celebra un año al aire

El programa televisivo Los Doctores celebra su primer año al aire consolidándose como un espacio que ha logrado conectar con la audiencia a través de la prevención, la educación y el acompañamiento en temas de salud.​

El proyecto, una idea original de René Picado Cozza, fue asumido hace un año por el periodista Pablo Campos, quien encontró en este formato uno de los mayores retos —y satisfacciones— de su carrera.

​“La idea central era crear un espacio que fuera para prevenir, no solo hablar de enfermedades, sino generar estrategias de prevención”, explicó Campos, recordando los inicios del programa y su enfoque diferenciado dentro de la televisión nacional.

Apenas en un par de meses, el proyecto tomó forma, desde la selección de presentadores hasta la definición de contenidos. Con el paso del tiempo, el espacio se integró a Teletica Formatos, fortaleciendo su producción y alcance.

Al proyecto se unieron como presentadoras Thais Alfaro, Susanna Peña, Mariela Montero y Jennifer Segura.

Desde octubre, Campos es el generador de contenido del espacio y Guiselle Camacho funge como productora. Pero más allá de la evolución técnica, lo que ha marcado este primer año ha sido la respuesta del público.

​ “He visto la respuesta inmediata de la gente que llama, que escribe por WhatsApp… uno se da cuenta en la calle que el programa ha cumplido ese objetivo”, señaló.

Campos destaca que el impacto del programa incluso se refleja en los consultorios médicos: “Los pacientes ya no llegan de cero, llegan informados, dicen ‘doctor, lo vi en el programa’”.





Entre las experiencias más significativas, el periodista recordó el mensaje de una televidente que encontró en el programa una compañía diaria.

“Cuando uno se da cuenta que es compañía para alguien que se siente solo, eso es suficiente”, afirmó Campos.

El cariño del público también se traslada a la vida cotidiana del comunicador.

​“A veces ando en el súper o en la feria como cualquier persona y la gente me recuerda: ‘lo vi en Los Doctores’, y es muy bonito”, comentó el también periodista de Calle 7.

Sin embargo, si hay para Campos hay una frase que resuma este primer aniversario, sería la siguiente: ​“Es el programa más lindo que he hecho en mi historia como periodista.”

De cara al futuro, el presentador apuesta por una mayor participación del público: “El siguiente paso es involucrar más a las personas, a los pacientes dentro del programa”.



Finalmente, envió un mensaje a quienes aún no han visto el espacio.

​“Que se den la oportunidad de aprender sobre salud de una forma interactiva, como si estuvieran en una consulta médica”.

A un año de su estreno, Los Doctores ha emitido 250 programas, ha recibido a 210 especialistas y no solo se consolida como un programa informativo, sino como una herramienta cercana, útil y humana para miles de costarricenses.

Siga este formato de lunes a viernes a las 10 a.m., por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

Repase el especial del aniversario aquí:









