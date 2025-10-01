¡25 años de inaugurar la Navidad tica! Iluminación del Museo de los Niños ya tiene fecha

Faltan dos meses para que el espíritu navideño se sienta en la capital. El Museo de los Niños anunció con emoción que este año la tradicional Iluminación de la Fachada, en su edición número 25, se realizará el domingo 30 de noviembre, prometiendo una noche inolvidable para grandes y pequeños.

Desde la 1 p. m., la emblemática Calle 4 se transformará en una ruta segura, con despliegue de seguridad y actividades coordinadas por diversas instituciones y cuerpos policiales, asegurando un ambiente seguro para todos los asistentes.

La celebración arrancará con un programa lleno de diversión desde las 5 p. m.: conciertos, cuentacuentos y animación para calentar el ambiente antes del gran espectáculo.





A las 7 p. m., la magia tomará protagonismo con un show que combina música original, videomapping y más de 40 actores y bailarines en escena, incluyendo a los queridos Museito y Museita, quienes guiarán a las familias en una historia que da la bienvenida oficial a la Navidad.

“Cada año nos esforzamos por ofrecer novedades y sorpresas para las miles de familias que nos visitan, y este año no será la excepción”, comentó Ronny Jiménez , de la oficina de prensa del museo.

La iluminación de la fachada del Museo de los Niños se ha convertido en una tradición que marca el inicio de la Navidad en la capital, un evento gratuito que año tras año reúne a familias enteras para disfrutar de la magia y la alegría de la temporada.