¿2026 es el nuevo 2016? Primer ‘trend’ del año se apodera de Internet

El 2026 arrancó mirando hacia atrás. Apenas comenzó el año, miles de usuarios en redes sociales revivieron fotos, videos y estéticas de 2016, instalando una tendencia que ya domina TikTok, Instagram y Snapchat: declarar a 2026 como el “nuevo 2016”.

La nostalgia, impulsada principalmente por jóvenes, convirtió recuerdos digitales en el primer fenómeno viral del año.

Un regreso marcado por la nostalgia

El detonante es simple, pero potente: se cumplen 10 años desde 2016, un año que muchos recuerdan como más ligero, espontáneo y menos presionado por la lógica actual de las redes.

Desde el 1.º de enero, usuarios comenzaron a compartir imágenes antiguas, videos con filtros clásicos como el icónico filtro de perro de Snapchat y compilados que evocan la cultura digital de la época.

¿Por qué 2016 vuelve con tanta fuerza?

La explicación es generacional. Quienes hoy rondan los 20 y pocos años eran adolescentes en 2016. Fue una etapa formativa: primeras salidas nocturnas, primeras fotos “serias” en Instagram y una relación más relajada con la exposición digital. No existía aún la presión constante por construir una marca personal ni por curar cada publicación para un feed perfecto.

Ese Internet era más imperfecto y emocionalmente liviano. Subir una foto no respondía a una estrategia, sino al gusto del momento. Por otro lado, hay quienes han utilizado este trend para recordar sus logros personales y profesionales de la última década.

El fenómeno no se limita a usuarios comunes.

Celebridades e influencers han avivado la tendencia, compartiendo recuerdos de 2016 o recreando su estética.

Figuras como Kendall Jenner, Bella Hadid, Selena Gomez y Charlie Puth publicaron contenidos alineados con el revival, lo que amplificó aún más el alcance del trend.

Figuras reconocidas del medio costarricense también se han unido, entre ellas la presentadora Natalia Rodríguez, la modelo Sharon Segura y la creadora de contenido Ashley García.