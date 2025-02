18 años después de conocerse, Jecsinior Jara y su esposo siguen celebrando el amor

Este 14 de febrero, mientras muchas parejas celebran con cenas románticas y velas encendidas, el cantante costarricense Jecsinior Jara estará, como de costumbre, en un escenario.

“Las fechas especiales, yo estoy trabajando”, admite.

Su esposo, el odontólogo Jorge Riggioni, ya lo sabe y lo acepta. Llevan casi 18 años juntos y han aprendido a celebrar el amor a su manera, fuera de los estereotipos y las fechas impuestas.



​“Siempre esperamos un momento después o un momento antes para compartir. No somos tan de velas y rosas o de cenas especiales. En realidad, somos más de grupo, de amigos. Buscamos un espacio para reunirnos con los más cercanos y celebrar la amistad y el amor entre todos”, explica Jara.

Un amor que nació en un bar y creció con madurez

La historia de Jecsinior y Jorge comenzó en octubre de 2007, en un lugar icónico de la comunidad LGBTQ+ en Costa Rica: La Avispa.

“Tampoco fue en la iglesia, ¿verdad?”, bromea Jara al recordar aquel primer encuentro. Desde entonces, han recorrido juntos un camino lleno de aprendizajes, altos y bajos, pero siempre con el compromiso de salir adelante.

​“Estamos seguros de que hemos logrado madurar juntos, hemos logrado llevar la convivencia de una forma responsable, respetuosa. Llevar la comunicación a otro nivel, no dejar que los problemas se acumulen”, afirma el cantante. Para ellos, la clave ha sido siempre la honestidad. “Tratamos de ser sinceros dentro de lo que se puede recalcar, diciendo lo que me molesta, lo que no me parece, en lo que no estoy de acuerdo”, agregó.

La relación entre un músico y un odontólogo podría parecer complicada, con horarios distintos y mundos muy diferentes. Pero ellos han sabido encontrar el equilibrio.

​“Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes. Todo el mundo se pregunta cómo hace un músico con un odontólogo, con horarios distintos, con formas de pensar diferentes. Nos ha costado acostumbrarnos, pero lo hemos logrado”, acotó.

La boda que nadie esperaba: un “sí, acepto” en cuatro días

Cuando en 2020 Costa Rica aprobó el matrimonio igualitario, muchas parejas LGBTQ+ celebraron el derecho de formalizar su unión. Sin embargo, para Jecsinior y Jorge no fue un tema prioritario.

​“Nosotros ya teníamos tantos años juntos que el matrimonio igualitario no nos sumaba a nivel de nuestra relación. Estábamos felices así”, confiesa Jara.

La decisión de casarse no fue planeada, sino un impulso. “Un día estábamos ahí hablando y de pronto dijimos: ‘¿Nos casamos?’ Fue una locura. Nos casamos sin planearlo, sin pensarlo tanto”, recuerda. La boda se organizó en solo cuatro días, sorprendiendo incluso a sus amigos.

​“No hubo trajes, no hubo baile, no hubo ceremonia, solo una fiesta con amigos. Todos pensaban que era una reunión normal, pero de repente apareció un abogado y… ¡sorpresa! Estábamos casados”, cuenta entre risas.

Para ellos, fue la mejor decisión.

​“Cada vez que intentábamos planear la boda, era un desorden. Que si en la playa, que si en París, que si esta persona viene o no. De 100 personas, pasábamos a 200, luego a 20. Nunca llegábamos a un acuerdo. Hasta que un día dijimos ‘es ahora’ y lo hicimos”, indicó el intérprete.

La vida en pareja bajo el ojo público

Mantener una relación en privado fue un reto durante muchos años.

​“Jorge no es alguien que quiera estar metido en mi carrera. No me acompaña tanto a las presentaciones, no le gusta estar en los eventos. Entonces, eso nos ayudó a estar un poco fuera del foco”, explica Jecsinior.

Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a notar la relación.

​“Antes no nos preguntaban nada, ahora sí. Vamos a un evento y la gente dice ‘¡Ah, sí, él es su esposo!’, y yo sé que ya salgo en la noticia”, cuenta con humor. Aun así, lejos de ser una molestia, han aprendido a tomárselo con ligereza. “Nosotros somos muy livianos. En vez de molestarnos, nos da risa. Le damos la vuelta y lo abrazamos como parte de nuestra historia”, ratificó.

Jorge, por su parte, no solo ha aceptado la exposición mediática de su esposo, sino que incluso la disfruta.

​“Él se sienta a ver la tele y me dice ‘ah, qué buena canción’ o ‘saliste bien’… O a veces me dice: ‘No, saliste horrible, esa camisa bótela’. Me corrige cosas, me aconseja. No se enoja, al contrario, creo que le da orgullo verme realizarme en lo que amo”, relató Jara.

Del mismo modo, él también se enorgullece de los logros de su esposo, aunque estos no sean públicos.

​ “Cada día crece como persona y como profesional. Aunque no salga en televisión, él también está haciendo cosas importantes. Y eso también es parte de ser pareja: apoyarnos y alegrarnos por lo que el otro hace”, subrayó.





El secreto de un amor duradero





Con casi 18 años juntos, Jecsinior y Jorge han desafiado las estadísticas en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras. Por eso, al pedirle un consejo para las parejas jóvenes, el cantante es claro: la comunicación lo es todo.

​“No solo se trata de decir lo que molesta, sino también lo que amas, lo que te hace feliz. Comunicar que quiero celebrar, pero también que quiero llorar o estar solo. Si la persona decidió estar con vos, tiene que elegirlo todos los días, con tus alegrías y tus tristezas”, reflexiona.

En un Día de San Valentín, en el que el amor suele asociarse con cenas románticas y regalos, Jecsinior y Jorge demuestran que lo importante no es la fecha, sino la constancia. Su historia es una prueba de que el amor verdadero se construye en la complicidad, el respeto y la capacidad de apoyarse sin condiciones.

Y aunque este viernes Jara esté en el escenario y Jorge no lo acompañe en una velada romántica, su amor sigue intacto, firme y lleno de vida. Porque para ellos, el amor se celebra todos los días.