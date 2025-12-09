110 mil personas asistieron a los dos conciertos de Bad Bunny

Un total de 110 mil personas asistieron a las dos fechas del concierto del puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional, los días 5 y 6 de diciembre, como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour”.

Las entradas para ambas presentaciones se agotaron en cuestión de cuatro horas, reflejando la enorme expectativa de los fanáticos costarricenses por ver al artista urbano más influyente del momento.

Cada día, más de 50 mil asistentes corearon temas como Turista, Baile inolvidable, Ojitos lindos y Debí tirar más fotos.

Desde el inicio, Bad Bunny encendió al público con una imponente puesta en escena, luces y sonido de primer nivel. En su segunda presentación sorprendió a los seguidores con la participación especial del cantante Jhay Cortez, mientras que la famosa “casita” del show permitió al artista compartir más de cerca con algunos fanáticos.

La velada también incluyó la presencia del cantante nacional Toledo, quien se unió como invitado especial.

A pesar de las largas filas afuera del Estadio Nacional, los fanáticos disfrutaron intensamente de su artista favorito. Antes de despedirse del escenario, Bad Bunny prometió volver a Costa Rica, dejando abierta la expectativa de futuras presentaciones en el país.