En Profundidad: Zamora promete reclutamiento masivo de reservistas de Fuerza Pública

El candidato del Partido Nueva Generación, Fernando Zamora, promete realizar un reclutamiento masivo de reservistas de la Fuerza Pública.

Para eso, sostiene el aspirante presidencial, no se ocupa un cambio en la ley, sino un decreto ejecutivo que él realizará.

"Vamos a hacerlo con un decreto de emergencia", aseveró durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto)

El candidato dijo que la idea es que esos reservistas hagan las labores administrativas de la Policía, y de esta manera, los oficiales que hoyen día hacen dichas tareas se dediquen directamente a combatir el crimen.

Zamora también dijo que impulsará un teleférico que funcione en San José, una solución que, según él, es más barata que un subterráneo.

El candidato agregó que estos teleféricos han sido muy útiles en ciudades sudamericanas.

Zamora sostuvo que él ha sido el único candidato que, hasta el momento, ha presentado un plan país o una hoja de ruta.

