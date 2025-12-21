En Profundidad: Ronny Castillo propondrá cadena perpetua para enfrentar crímenes graves

Ronny Castillo, candidato del partido Aquí Costa Rica Manda, dice que, en caso de ganar la carrera por la silla de Zapote, impulsaría en el Congreso una reforma para que en nuestro país se permita la cadena perpetua.

Así lo señaló durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

El aspirante presidencial indicó que este castigo sería solo para algunos delitos, principalmente sicariato, narcotráfico y crimen organizado.

"Yo creo que hay mucha gente que le ponen penas largas y que sale y vuelve a delinquir", aseguró Castillo para defender la propuesta.

"Eso (reiteración delictiva) es un circulo vicioso" agregó el candidato, quién está claro que un cambio de este tipo solo podría ser establecido por la Asamblea Legislativa.﻿

En estos momentos, ninguna pena en Costa Rica puede ser mayor a los 50 años de cárcel.

​