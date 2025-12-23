En Profundidad: Rodríguez pone como meta que, en 12 años, graduados de colegios públicos hablen inglés

Marco Rodríguez, candidado del Partido Esperanza y Libertad, plantea como meta que, en 12 años, todos los graduados de colegios públicos salgan hablando inglés.

"Con un inglés de alta calidad", recalcó el candidato, un administrador de empresas que ha desarrollado practicamente toda su vida profesional en el sector público.



Así lo aseveró el aspirante presidencial durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Rodríguez señaló que el período de los 12 años se debe a que el plan se implementaría a partir de su ingreso a primaria.

Además, agregó que es necesario hacer evaluación docente, pues considera que puede ser que no todos los educadores estén en condición de dar buen inglés. Es por eso que se propone que sea evaluación sea anual o al menos quinquenal.

Rodríguez insistió en que el Ministerio de Educación debe de trabajar con una línea base y si se detecta algún problema, entonces debe de darle la oportunidad al profesional de seguir capacitándose para que alcance el nivel deseado.

También sugiere que en las escuelas se brinde educación formal en fianzas personales, de manera que incentive su interés para los negocios y emprendimientos.

​











