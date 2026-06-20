En Profundidad: Penalista advierte de riesgos por propuesta de prisión preventiva "automática"

El penalista Gerardo Huertas considera que uno de los proyectos de ley impulsados por el gobierno para combatir la seguridad contienen el peligro de quitarle poder el juez.

Así lo aseveró en una entrevista en el espacio En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Huertas consideró que este proyecto pretende que se dicte prisión preventiva ante casos de reiteración delictiva, entiéndase cuando una persona es presentada más de una vez ante las autoridades judiciales pero queda libre.

Para el abogado, tal cosa hace que el juzgador no pueda valorar un caso, sino que solo podría ver si hay reiteración y, de ser así, dictar la prisión, sin considerar otros aspectos que pueden ser relevantes.

La iniciativa, llamada Ley de mano firme contra la reiteración delictiva, es uno de los seis proyectos presentados días atras por el Gobierno.

Por su parte, en otra entrevista en este mismo espacio, el jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar, defendió el proyecto y sostuvo que esta es una medida necesaria para enfrentar el crimen actual.