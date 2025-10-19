En Profundidad: Natalia Díaz propondrá evaluar todas las leyes del país

Natalia Díaz, candidata del partido Unidos Podemos, propone, en caso de ser la próxima presidenta de la República, evaluar todas las leyes del país.

Así lo externó durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

En la conversación indicó que la idea es revisar si hay legislación que ya esté obsoleta o desfasada.

Díaz dijo que en Costa Rica hay unas once mil leyes. Su propuesta, en caso de ganar las elecciones, es empezar a evaluarlas. Ella sostuvo que, salvo algunas excepciones, ya no se ocupa más legislación.

"Yo soy de la idea de que entre menos leyes tengamos mejor, porque esto es un desorden. Vea es un país pequeño, con más de 332 instituciones y cualquier cantidad de leyes que están resolviendo problemas" agregó.

Eso sí, indicó que este es un esfuerzo que no se puede hacer sola y debe de sentarse con todas las fracciones legislativas.

"Si no se hace en conjunto no sale", explicó.

