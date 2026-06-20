En Profundidad: Ministro explica por qué deben quitarse beneficios carcelarios a homicidas y violadores

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, explicó por qué un proyecto de ley presentado días atrás quiere eliminarle la posibilidad de gozar de beneficios penitenciarios ni judiciales a los condenados por homicidio, violación o corrupción.

El jerarca brindó una amplia entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

El ministro explicó que hoy en día, todos los condenados pueden optar por solicitar un beneficio, como por ejemplo libertad condicional o descuentos de penas.

"Son los delitos más graves que existen y son personas que queremos sacarlos de la sociedad. Son personas que deben de cumplir su sentencia día por día", dijo el jerarca.

Entre otros delitos que se mencionan en esta lista contemplada en el proyecto de Mano firme contra reiteración delictiva está el terrorismo, secuestro, lavado de dinero y feminicidio.

Los proyectos presentados por la administración han generado aplausos pero también críticas, como por ejemplo el penalista Gerardo Huertas sostiene que estas medidas le restan poder de decisión a los jueces.



