En Profundidad: Ministra Bogantes sostiene que es mentira que proyecto de armonización busque privatizar al ICE

Según la ministra Paula Bogantes, la versión de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se va a privatizar es la principal mentira que se ha dicho acerca del proyecto de armonización del mercado eléctrico.

Así lo aseguró la jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) durante una entrevista con el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Bogantes argumentó que en ninguna parte del proyecto se plantea que el ICE sea vendido, ni tampoco ninguna de sus plantas.

La ministra agregó que la insitución tendrá un rol distinto, ya que no será el planificador del mercado eléctrico, sino que habrá un actor nuevo que se llamará Ecosen (Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional), el cual también será público y tendrá como misión hacer esa planificación.

El ICE tendrá entonces el mismo papel de generar energía y estará compitiendo en un mercado con proveedores privados.

Además, el ICE segurá con el control de los canales de transmisión eléctrica.

Bogantes dice que es necesario crear el Ecosen porque en caso contrario el ICE sería juez y parte.

La oposición, por el contrario, ha argumentado que en el fondo, el resultado final de ese proyecto será el debilitamiento del ICE y acabará provocando un encarecimiento del servicio eléctrico.

La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, considera que es probable que en un mercado con varios operadores, estos se pongan de acuerdo para fijar un precio alto.



