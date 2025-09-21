En Profundidad: Juan Carlos Hidalgo propone que policía europea se encargue de seguridad en Moín

El candidato presidendcial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, propone que la seguridad y el combate al narcotráfico en el puerto de Moín esté a cargo de una policía europea.

Así lo aseverpo el aspirante durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

"Queremos que los puertos los domine el crimen organizado como ocurre actualmente, o queremos que los europeos, nuestros socios europeos, mediante un tratado internacional, nos ayuden a controlar la seguridad de esos puertos para dejar de ser el principal punto de exportación", señaló Hidalgo.

Cuestionado acerca de si esto no es entregar parte de la soberanía a un cuerpo policial extranjero, el candidato aseveró que ya la soberanía se ha estado perdiendo ante el embate narco.

"No tenemos la capacidad. (la policía tica) de controlar ese puerto. El poder de corrupción del crimen organizado es tan alto que nuestras fuerzas policiales no pueden resistir esa amenaza o esa tentación", sentenció.



