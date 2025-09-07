En Profundidad: José Aguilar promete impulsar formación dual

Dentro de sus propuestas en caso de alcanzar la silla presidencial, José Aguilar Berrocal promete darle un impulso a la formación dual en Costa Rica.

Así lo externó durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Aguilar, candidato del partido Avanza, considera que en los primeros dos años debería de haber "no menos de 10 mil jóvenes" participando de formación dual.

Este sistema, aprobado años atrás en la legislación costarricense, implica que los jóvenes asistan a clases una parte del tiempo y se incorporen a ejercer una práctica coordinada en la empresa privada, de tal forma que combine teoría y práctica.

El candidato presidencial agregó que el Instituto Nacional de Aprendizaje tendría un rol protagónico en esta idea.

Si bien ya la educación dual se implementa en Costa Rica, Aguilar añadió que hay recursos empantanados que imposiblitan darle el crecimiento que se ocupa en ese tipo de estrategias educativas.