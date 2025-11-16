En Profundidad: Hernández sugiere aumentar aranceles para proteger a productores nacionales

Wálter Rubén Hernández, aspirante a la silla presidencial para las próximas elecciones, se inclinaría por impulsar un aumento de los aranceles en caso de ganar en el 2026.

Así lo dijo durante una conversación en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Hernández, candidato por el partido Justicia Social Costarricense, sostiene que su decisión se basa en el principio de reciprocidad entre los países.

"Si nos aumentan los aranceles, por qué yo no puedo aumentarlos", explicó.

Hernández considera que de ese forma se protege la producción nacional, cuyos costos, en ocasiones, hace que el bien importado sea más barato.

Los aranceles son los impuestos que se imponen a los productos importados que ingresan a un país. Entre más alto el impuesto más caro es el producto para el consumidor final. Así las cosas, el bien importado, por su precio, no sería más atractivo para el comprador.

La propuesta de Hernández va en el sentido opuesto a buena parte del comercio global, el cual se ha inclinado por quitar los aranceles para fomentar el libre comercio, bajo la premisa de que este libre comercio provoca una disminución de los precios.

"En América Latina nadie se está haciendo rico", respondió el candidato. consultado acerca de este punto.



