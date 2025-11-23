En Profundidad: Fernández propone vender BCR y BICSA para capitalizar régimen de pensiones

La candidata presidencial del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, explicó que una sus propuestas es vender dos bancos públicos.

Así lo externó durante una entrevista con el programa En Profundidad, de Teletica.com.

Los bancos mencionados por Fernández son el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

La propuesta tiene como fin destinar el dinero de dichas transacciones al régimen de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Yo vendería ambos bancos y lo que hagamos por esa venta capitalizar el régimen de pensiones de la Caja”, aseveró.

La aspirante presidencial añadió que en el caso puntual del BCR “en lo mínimo que lo podríamos vender es alrededor de $1800 millones”.

Esta no es la primera vez que se plantean estas ventas. De hecho, la última vez que se puso sobre la mesa fue al inicio del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien también externó su intención de vender una parte del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero Fernández indicó en la entrevista con Teletica.com que esa última opción no se ha planteado en su plan de gobierno.