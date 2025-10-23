En Profundidad: Feinzaig se pone como meta disminuir la cifra de homicidios a la mitad

El candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, se pone como meta, en caso de convertirse en presidente, disminuir los homicidios a la mitad, esto en un plazo de cuatro años.

Así lo externó durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

El aspirante presidencial sostiene que se debe de "sacar los policías a la calle", así como tener una verdadera coordinación entre los cuerpos policiales.

"Yo necesito a los policías patrullando y no guardados en las delegaciones" explicó.

La coordinación interinstitucional estará a cargo de su candidata a la vicepresidencia, Tania Molina, criminóloga y analista.

"La meta es disminuir a la tasa de homicidios a la mitad en los cuatro años de gobierno", resumió.

En estos momentos, la tasa de homicidios dolosos en Costa Rica es ligeramente superior a los 16 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Feinzaig también sugiere atacar a las agrupaciones criminales y los recursos económicos que obtienen producto de su actividad. Esto se buscaría fortaleciendo a la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente está la bajo la dirección del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

"Queremos sacarla del ICD porque este instituto está politizado," explicó, al mismo tiempo que agregó que llevaría esa Unidad al Banco Central.

