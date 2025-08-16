En Profundidad: Experto explica por qué esta campaña electoral será la más agresiva de todas

La campaña política que nos espera para los próximos meses en el país será la más violenta y agresiva de las conocidas.

Así lo sostiene el estratega y asesor Iván Barrantes, durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto)

Barrantes asegura que no solo habrá fanáticos de todos lados inundando las redes sociales, sino que también muchos partidos recurrirán a lo que se conoce como "mano izquierda".

El asesosr indicó que, si bien es cierto, esto no es algo nuevo en campañas políticas, la coyuntura actual que brindan las redes sociales y la actividad digital impulsará el fenómeno.