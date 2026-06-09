En Profundidad: Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez

Lejos del resentimiento, Miguel Ángel Rodrígez reflexiona hoy sobre el costo humano de aquella amarga experiencia que inició hace más de un cuarto de siglo.

Rodríguez fue recientemente absuelto de un proceso penal por el llamado caso de los reaseguros, que demoró 25 años para llegar a una sentencia absolutoria.

El exmandatario sostuvo que no guarda rencor, pero si confesó que durante años no pudo encontrar trabajo por las consecuencias políticas del llamado "juicio del banquillo".

En una amplia entrevista en el espacio En Profundidad, de Teletica.com, Rodríguez también advirtió que la prensa debe investigar pero no condenar.





