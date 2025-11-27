En Profundidad: ¿En qué consiste la polémica por la subasta de frecuencias?

La subasta de frecuencias de radio y televisión, organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), ha generado un fuerte debate en los últimos días, luego de que varias emisoras denunciaran que no pudieron participar debido al elevado precio base establecido para el proceso, así como otros costos asociados al proceso.

La situación ha encendido las alarmas en distintos sectores vinculados a la comunicación y al acceso al espectro radioeléctrico. Entre los críticos están diputados, académicos, medios y candidatos presidenciales.



Diversas radioemisoras manifestaron que los montos fijados por la SUTEL resultaron inaccesibles, especialmente para medios pequeños, regionales y comunitarios. Según indicaron, las condiciones económicas impuestas desde el inicio de la subasta dejaron fuera a una parte importante del sector.



En una amplia entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com, el abogado Juan Manuel Campos, especialista en regulación de telecomunicaciones, explicó detalladamente los cuestionamientos en el planteamiento del proceso. El experto criticó la forma en que la subasta fue estructurada y consideró que desde su origen presentaba debilidades que afectaban la participación equitativa.



Campos señaló que la propuesta inicial de la SUTEL, la cual fue ordenada por el Poder Ejecutivo, no tomó en cuenta las diferencias entre grandes compañías y medios independientes o de carácter social. A su criterio, esta omisión provocó un escenario poco competitivo y con limitadas oportunidades para una amplia diversidad de operadores.



El cierre de ofertas ocurrió el viernes anterior, con una pobre participación: únicamente tres empresas de televisión presentaron ofertas, mientras que menos de una veintena de emisoras de radio lograron completar el proceso.

Este miércoles, la Sala Constitucional ordenó que el proceso se suspenda mientras se resuelven varios recursos de amparo presentados en contra del proceso.

