En Profundidad: El CACCO por dentro

La construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) ya entró en su recta final.

La prisión, ubicada en los mismos terrenos de La Reforma, estará lista a finales de setiembre.

Cada una de sus celdas tendrá espacio para 60 privados de libertad, quienes solo disfrutarán de una hora de sol.

Quienes generen disturbios entre la población penal serán enviados a una celda de aislamiento durante 48 horas.

Las cámaras de Teletica.com ingresaron a la construcción, que lleva ya más del 70 por ciento de avance.