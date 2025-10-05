En Profundidad: Dobles propone impulsar “sistema de red” en CCSS para bajar listas de espera

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, indicó que una de sus principales propuestas para ejecutar, en caso de ser elegida como presidenta, es impulsar un sistema de red para eliminar las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Así lo externó en una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Puntualmente, la candidata dice que la propuesta es que si una persona necesita una operación o un tratamiento, este no dependa de la lista de espera que tiene el hospital donde el paciente esté inscrito, sino que se tome en cuenta todos los espacios que hay para hacer esta operación en todos los hospitales del país.

Así las cosas, si, por ejemplo, una persona está esperando un tratamiento en el hospital México y allí debe esperar dos años por ese tratamiento, pero en otro hospital la espera es de nueve meses, el sistema de red debería de asignarle el espacio en ese hospital.

Dobles dijo que que debe de entender "todo el sistema como uno centralizado".

La candidata reconoció que esa es una propuesta cuya ejecución depende de la Junta Directiva de la Caja, pero aseguró que se puede coordinar y hacer un trabajo conjunto con el Ejecutivo.



