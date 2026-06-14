En Profundidad: Diputada Sigrid Segura dice que aprobar proyecto de armonización implicará tarifas más altas

La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, considera que el proyecto de ley de armonización del mercado eléctrico implicará, en caso de ser aprobado, tarifas más altas para los usuarios.

Así lo aseveró en una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

La legisladora dice que la creación de un mercado de subastas significaría que los operadores se pondrían de acuerdo para que el precio del servicio eléctrico suba.

Segura dice que en el mercado eléctrico funciona de una manera muy particular, y que no ocurre con otros mercados, donde la apertura no implica la competencia con precios bajos.

La diputada pone como ejemplo que esto fue lo que ocurrió en países como España.

Acerca de este punto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, sostuvo, en otra entrevista en el mismo espacio, que no se puede comparar el mercado de España con el de Costa Rica, pues en el primero no hay un regulador como sí ocurre en nuestro país.