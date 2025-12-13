En Profundidad: David Hernández sugiere que altos jerarcas ganen igual que un trabajador calificado

El candidato del Partido de la Clase Trabajadora, David Hernández, propone, en caso de ganar las elecciones,que los funcionarios públicos de alto rango ganen igual que un obrero calificado.

"El espíritu de la propuesta es que no haya privilegios", explicó Hernández durante una entrevista con el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto)

Según el candidato, este salario es cercano a los ₡ 800 mil colones.

La idea sería principalmente para presidentes, vicepresidentes, diputados y ministros. Hernández excluye de la idea a los magistrados.

Actualmente, el salario de un presidente es cercano a los ₡5 millones y el de los diputados es de ₡4 millones.

Hernández agregó que si bien este cambio podria implicar una reforma ley, en caso de llegar a la Presidencia, él lo impulsaría para su gabinete de manera inmediata.

Además, el candidato se inclina por la idea de que los funcionarios públicos no tengan una inmunidad penal, para así eliminar "los privilegios".



