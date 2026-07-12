En Profundidad: ¿Cómo se acude a la Sala Constitucional para que adelante una cita médica urgente?

No se necesita de un abogado. Tampoco presentar la solicitud es un papel especial. Es de hecho un trámite muy sencillo.

La magistrada de la Sala Constitucional, Ingrid Hess, conversó en el programa En Profundidad, de Teletica.com, y explicó lo "amigable" que resulta el procedimiento para presentar un recurso de amparo pidiendo que se le protega a alguien el derecho a la salud.

Hess explicó que el 42 por ciento de las resoluciones de la Sala durante este año tienen que ver con ese tipo de solicitudes.

Normalmente es para otorgar un medicamento urgente o para adelantar una cita urgente.

Hay posibilidades de hacerlo por fax, por la plataforma de la Sala o ir personalmente a la sede de este tribunal.

Lo importante es detallar a favor de quien es el recurso, pues puede ser interpuesto por el paciente o por un tercero. Además, establecer con claridad cuál es la clínica o el hospital contra el que va dirigido el reclamo.

Hay que establecer los hechos, es decir, la versión del afectado y, muy importante, señalar un medio para recibir notificaciones.

Para más detalles puede ver la entrevista completa.

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