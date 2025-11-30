En Profundidad: Caamaño propone que una parte del IVA financie pensiones

Douglas Caamaño, candidato del partido Alianza Costa Rica Primero, propone que parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sea destinado a financiar las pensiones complementarias de los costarricenses.

Así lo explicó durante una entrevista con el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Caamaño reconoce que la idea no es de su cosecha propia, pues fue propuesta por el exdiputado Wálter Coto, pero que la retoma pues es "visionaria".

El candidato indicó que, puntualmente, lo que propone es que del 13 por ciento del IVA, un 3 por ciento sea utilizado para la pensión de cada uno cuando haga su compra, mientras que el restante 10 por ciento vaya a Hacienda.

"Cada vez que usted compra va a ir al régimen de pensiones complementario que usted tenga", explicó.

Cuando se le consultó si eso no es desfinanciar a Hacienda, Caamaño sostiene que la recaudación más bien aumentará, pues la gente pedirá más facturas, cosa que no ocurre hoy en día.

En el caso de las facturas pagadas por extranjeros o personas jurídicas, la propuesta es que ese mismo porcentaje vaya a financiar las pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social.