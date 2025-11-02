En Profundidad: Boris Molina propone rehabilitación forzosa para personas con adicción a las drogas

El candidato presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática (UCD), Boris Molina, propuso una reforma legal que permita la rehabilitación forzosa de personas con adicción a las drogas en centros especializados de tratamiento.



Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa En Profundidad de Teletica.com. Allí detalló que su iniciativa busca enfrentar con mayor contundencia el aumento del consumo de drogas (ver video adjunto).



El aspirante explicó que su propuesta implicaría modificar la legislación actual para autorizar el internamiento obligatorio de quienes padezcan adicciones severas.

Aseguró que la idea también serviría para combatir hechos de delincuencia asociados a adictos que viven en la calle.



El político comparó su propuesta con las medidas de seguridad aplicadas a personas con trastornos mentales que cometen delitos, donde el internamiento busca proteger tanto al individuo como a la sociedad.



Molina añadió que la rehabilitación forzosa es una medida que ya se implementa en países como Singapur e Islandia, donde los programas de tratamiento obligatorios han mostrado, según él, resultados positivos.



​