En Profundidad: Ariel Robles dice que sectorización en el transporte será una de sus prioridades

El caso de llegar a la presidencia de la República, Ariel Robles aseguró que la sectorización en el transporte público será una de sus prioridades.

Así lo dijo durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

El candidato del Frente Amplio indicó que "los gobiernos de turno le han huido" a esta iniciativa, que consiste en coordinar el transporte publico de manera ordenada e inteligente, de tal manera que sea mucho más eficiente y cómodo para los usuarios.

"No necesita pasar por la Asamblea Legislativa", sostuvo Robles, señalando que es algo que puede hacerlo el Ejecutivo por sí solo.

El también diputado señaló que un grupo de autobuseros siempre se ha opuesto a esta sectorización, pero que en un eventual gobierno suyo "hay que entrarle".

Robles agregó que la educación, la salud y la seguridad, complemente, junto al transporte, cuatro de los ejes a los que le darán prioridad.

