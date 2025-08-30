En Profundidad: Alpízar asegura que dará prioridad a escuelas y colegios en pésimas condiciones

En caso de ganar las próximas elecciones presidenciales, el politólogo Claudio Alpízar dará prioridad a la reparación de escuelas y colegios que están pésimas condiciones.

Así lo dijo el candidato del partido Esperanza Nacional en una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

Alpízar agregó que los centros educativos que están en peores condiciones son 75, a los cuales se les atendería en su primer decreto ejecutivo.

El candidato presidencial también dijo que tiene planeado, en caso de llegar al poder, envia a los policías a las comunidades más conflictivas.

"Hay que retomar las comunidades. Hay lugares donde no es tan urgente que la policía esté presente, pero hay sitios que son fundamentales donde muchos ciudadanos buenos tienen que convivir con los maleantes", apuntó.

