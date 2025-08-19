Whisky más premiado del mundo se consolida en el mercado tico

La destilería taiwanesa Kavalan ha sido reconocida internacionalmente como la Mejor Destilería del Mundo y productora del Mejor Whisky Global. En Costa Rica es representado y distribuido por la familia Alpiste.

Según explicaron, su proceso de producción aprovecha el clima húmedo y cálido de Taiwán, la brisa de montaña y el agua pura de Snow Mountain, elementos que contribuyen a la cremosidad y profundidad de sabor que caracterizan sus whiskies.

Cuenta con más de 900 premios internacionales y 210 medallas de oro. “Es una nueva forma de entender el whisky: técnica, precisión e identidad cultural. Para nosotros es un orgullo representar a la mejor destilería del mundo en Costa Rica, y que nuestros clientes puedan descubrir un whisky que está marcando la pauta”, afirmó Marco Roldán, Gerente de Marca de Alpiste.

Ha sido galardonado en los World Whiskies Awards (WWA), donde obtuvo títulos como:

Mejor whisky puro de malta del mundo (Kavalan Solist Vinho Barrique, 2015)

Mejor whisky de barrica única del mundo (Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength, 2016).