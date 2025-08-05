Una estrella Michelin en suelo costarricense

El restaurante MAE, recientemente galardonado con una estrella Michelin en Barcelona, regresa simbólicamente a sus raíces con una experiencia gastronómica en Costa Rica.

Esta se realizará los días 19, 20 y 21 de agosto, su restaurante hermano EnBoca acogerá tres cenas exclusivas donde se servirá el menú que le valió a MAE esta prestigiosa distinción internacional.

El restaurante es dirigido por la costarricense Mariella Rodríguez, junto a los chefs Diego Mondragón (Colombia) y Germán Espinosa (España).

A tan solo cuatro meses de su apertura en Barcelona, ingresó a la Guía Michelin, y en un tiempo récord de un año, obtuvo su primera estrella.

El nombre “MAE” rinde homenaje directo a Costa Rica, tanto por la nacionalidad de una de sus fundadoras como por el origen del proyecto.

“MAE es un sueño hecho realidad para nosotros. La experiencia y conocimiento de cada uno nos lleva a tener un camino muy claro hacia dónde queremos dirigirnos y la meta que queríamos alcanzar.

"Un camino difícil, con mucho esfuerzo y dedicación, que al final nos recibe con un gran triunfo. Queremos compartir con nuestros maes este gran logro a través de estas cenas en nuestra casa EnBoca, lugar donde todo comenzó”, indicó Mariella Rodríguez, cofundadora.