Un salón la rechazó por su condición, así que ella abrió uno propio dedicado a la inclusión

A los 14 años, la vecina de Sabanilla, Christine Karolicki Jiménez (24), fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada Glomerulonefritis Membranosa, una condición que provoca inflamación y cambios en las células renales. Recibió el tratamiento que necesitaba, sin embargo, los fuertes medicamentos hicieron que su rostro se brotara con acné y que se le cayera el cabello.



Hace cinco años, cuando sufría una plena afectación por los medicamentos, Karolicki sacó una cita para hacerse el pelo en un reconocido salón josefino. Dice que ese día la marcó para siempre; primero, porque sintió que había sido discriminada por su condición y, segundo, porque eso la inspiró lanzarse con un proyecto propio inspirado en la inclusión.

La estilista Christine Karolicki tiene 24 años y es vecina de Sabanilla.

“Yo estaba con los efectos de la medicación, por eso no me veía bien, fui a un salón bastante reconocido y no me quisieron atender por cómo me veía, fue muy feo. Inclusive yo saqué cita, fui y en el lugar no me atendieron”, comentó la costarricense de 24 años.