Tico crea ultradigestivo con ingredientes 100% naturales desde la cocina de su casa

Inspirado en el mono cariblanco y elaborado con ingredientes 100% naturales, FireMonkey se posiciona como el primer ultradigestivo del mundo, con sello costarricense.

"FireMonkey es más que un licor: es el resultado de una visión emprendedora que mezcla tradición, innovación y conciencia", dijo Sergio Lizano, su creador, quien transformó su pasión por los ingredientes naturales y la cultura local en una marca con impacto internacional.

El producto, elaborado con jengibre, cúrcuma, piña, hierbas y especias, sin preservantes ni colorantes, promete una experiencia multisensorial, exótica y con carácter.

Inspirado en el mono cariblanco —símbolo nacional de Costa Rica— y en el fuego que provoca el jengibre al pasar por la garganta, se define como un “ultradigestivo”, al combinar tres categorías de digestifs: frutal, herbal y anisado, con el valor agregado de incluir tubérculos como base.

“No existe un licor tan completo que combine supercomidas como el jengibre y la cúrcuma con la piña, una de las frutas más digestivas del planeta”, explicó Lizano.





Proceso artesanal

El licor nació en la cocina de una casa, con equipo casero y alma artesanal. Su proceso de maceración, decantación e infusión permite conservar los aceites, aromas y sabores naturales, logrando un licor con apariencia de destilado, pero sin alteraciones químicas ni aditivos.

“Cada semana recibimos insumos recién cosechados para garantizar un producto que huele y sabe como recién preparado. Queremos que quien lo pruebe sienta que le cortaron una piña, un jengibre y una cúrcuma justo en frente”, afirmó Lizano.





El producto ya está disponible en supermercados, aeropuertos, bares, restaurantes y hoteles de playa. Con el respaldo de Marca País y Procomer, FireMonkey aspira a conquistar mercados internacionales, comenzando por Asia.

“Empresas como FireMonkey destacan por su capacidad de incluir proveedores locales en su cadena de suministro, fortaleciendo otros sectores de la industria alimentaria”, señala Efraín Torrentes, director de Estrategia de Negocios de Procomer.

También buscan contribuir con refugios y programas de protección para el mono cariblanco, reflejando los valores de sostenibilidad y respeto por la naturaleza que caracterizan a Costa Rica.

Para más información puede contactarlos en sus redes sociales FireMonkeyCR