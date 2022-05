Sin empleo y en media crisis, matrimonio surge con emprendimiento de kayaks

Por Eric Corrales | 15 de mayo de 2022, 11:00 AM

Un joven matrimonio superó la inestabilidad laboral para emprender y, en medio de la crisis provocada por la pandemia, no se quedó de brazos cruzados y decidió apostarlo todo a su pasión por la pesca y la naturaleza.



Carl López Miranda y Daniela Solano Campos son dos jóvenes veinteañeros que se dedican al turismo y ofrecen tours de kayak en ríos, lagos y cataratas.

“Tenemos tour en Barra del Pacuare y en Laguna Reventazón, también un tour de pesca en el Río Reventazón, que es una ruta de casi 40 kilómetros”, comentó López.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para esta pareja, quienes contaron a Teletica.com sobre los momentos difíciles que tuvieron que pasar para lograr armarse de valor e invertir en su pequeña empresa familiar.

“Yo soy técnico en electrónica, pero siempre he trabajado como suplente en un Ebáis de Siquirres, cuando alguien falta o se incapacita a mí me llaman, en medio de la pandemia pasamos por una gran inestabilidad laboral, no teníamos trabajo y se nos vino encima una deuda de una finquita. “Fue en ese momento cuando mi esposa y yo vimos la oportunidad, en medio de la crisis, y con el préstamo de la finca decidimos aprovechar y sacar un poco más de dinero para montarnos la empresa de kayaks, y nos mandamos al agua, literal. “Aprovechamos que nuestra pasión siempre ha sido la pesca y navegar por los ríos y lagos, juntamos nuestra experiencia para poder dar un servicio turístico”, relató el joven emprendedor a este medio.

Carl tiene 25 años y Daniela 27, a pesar de su corta edad han logrado llevar su empresa por buen rumbo a pesar de la crisis económica que dejó la pandemia.

“Nos han dicho que somos muy jóvenes, la gente se queda asustada; hay de todo, gente que nos felicita, otros no, pero uno omite lo malo y se queda con lo bueno.

“Nuestro secreto es lograr una buena química con los clientes; desde pequeño mi mamá me acostumbró a tratar a la gente como me gustaría que me tratasen, entonces busco cómo dar un servicio de lo mejor, lo que esté a mi alcance, satisfacer a los clientes de la forma más excelente posible”, acotó el empresario.

Este emprendedor viene de una familia numerosa, es el menor de siete hermanos y asegura que por eso han aprendido a salir adelante y aprovechar las oportunidades.

“La vida nos da oportunidades y eso siempre se debe aprovechar, nosotros lo hicimos y ahora damos tours que se adecuan conforme a las necesidades de las personas, salimos en familia, salimos a disfrutar, salimos a conocer las cataratas, o solo ir a pescar, tenemos presupuesto para todos, ya sean solos, amigos o familias completas.

“Tenemos un botecito para los que no les gusta el kayak, pero igual quieren ambientarse con la naturaleza y contamos con medidas de seguridad como chalecos y demás, hasta alimentación si así el cliente lo desea”, explicó López.

Si usted desea conocer más sobre esta joven pareja y su tour en kayak los puede encontrar en el Facebook, Instagram y Tik Tok como CD Kayak. También al número de teléfono: 8770-4249.