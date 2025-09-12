San Sebastián recibe primera edición del "Mercadito de Sueños"

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, San Sebastián será sede de la primera edición del Mercadito de Sueños, una feria de emprendimientos que reunirá a más de 15 negocios locales con el objetivo de promover el talento costarricense y brindar un espacio accesible para las pymes.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en las instalaciones de la fábrica La Repa de Sueños, bajo techo y con parqueo gratuito. El evento será de entrada libre tanto para los emprendedores como para el público asistente.

Los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de productos que incluye repostería, joyería, cerámica, cosmética natural, velas artesanales, moda, accesorios para mascotas y más. Además, tendrán la oportunidad de conocer las historias detrás de cada emprendimiento, fomentando el consumo local consciente y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

“Sabemos lo difícil que es para un emprendedor asumir tarifas que en muchos casos superan los 200 o 500 dólares por un puesto. Aquí quisimos hacer algo distinto: abrir un espacio gratuito para que las pymes compartan un finde con nosotros y puedan vender sus productos”, señalaron los organizadores.

Con propuestas como el Mercadito de Sueños, se espera inspirar a más empresas privadas a replicar este tipo de esfuerzos y generar un efecto multiplicador en el apoyo a las pymes costarricenses.