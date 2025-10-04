Restaurante de Monteverde entre los más singulares del mundo, según Tripadvisor

San Lucas Treetop Dining, ubicado en el corazón de Monteverde, ha sido reconocido por Tripadvisor como uno de los restaurantes más singulares del planeta.

El establecimiento alcanzó el puesto número dos a nivel mundial en la categoría “Restaurantes Únicos – Lo mejor de lo mejor” de los premios Travellers’ Choice, superando destinos como Islandia, Dubái, Dinamarca y Francia.

Este reconocimiento internacional destaca su propuesta insólita: cenas íntimas en estructuras elevadas, dentro de “casas de árbol de cristal” que permiten a los comensales vivir una experiencia culinaria inmersa en la selva costarricense.

Obtuvo una calificación sobresaliente de 4,8 sobre 5, basada en más de 960 opiniones.

Para los viajeros y amantes de la buena mesa, esta distinción refuerza el atractivo de Costa Rica como destino turístico, no solo por su biodiversidad y paisajes, sino también por experiencias gastronómicas memorables que elevan al país en el mapa global de la cocina innovadora.

“Recibir esta distinción en Monteverde, nuestra casa, es un honor que compartimos con todo el equipo. Cada cena servida en las copas de los árboles refleja la pasión, la creatividad y el compromiso que tenemos con ofrecer una experiencia inolvidable. Este logro es un homenaje al esfuerzo colectivo y al valor de mostrar al mundo lo mejor de Costa Rica”, expresó Rodrigo Valverde, gerente general de San Lucas Treetop Dining.

El equipo detrás de San Lucas está conformado por chefs, arquitectos y profesionales de hospitalidad.