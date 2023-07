Productos ‘plant-based’ registran un crecimiento imparable en la industria gastronómica

“Mi hija de 25 años lleva siete años siendo vegana por convicción, y era un poco extraño que yo, siendo pastelera, para ella no pudiera hacerle algo, entonces empecé a investigar y en Barcelona conocí a un chef llamado Tony Rodríguez, es un pionero de la alta pastelería en el mundo plant-based. Y como él me decía a mí: 'los postres que hacemos no son para veganos, pero son postres que los veganos pueden comer, esto porque son postres para todo el mundo”, comentó a Teletica.com.