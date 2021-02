Joven emprendedora lanza mantequilla corporal como protector solar orgánico

En los momentos de crisis, salen a la luz nuevos proyectos y productos que impulsan a las personas a salir de su zona de confort y a apostar por un sueño. Ese es el caso de Ty McDonald, una joven costarricense de 20 años que creó su emprendimiento Fruta e´Pan, una marca innovadora inspirada en el wellness, que impulsa un estilo de vida 100% saludable.



Ty estudia International Business en Madrid, España, pero el año pasado regresó a Costa Rica, para cuidar de su salud y estar con su familia. Por lo que, en el tiempo libre de sus clases en línea, decidió emprender con lo que fue un proyecto de la universidad.

“Siempre he estado interesada en el cuidado corporal y este proyecto que nació en una clase de la universidad me encantó, al punto de que cuando volví al país decidí que era el momento perfecto para desarrollarlo, no perder tiempo y seguir el sueño de tener mi propia empresa. Ha sido un camino muy lindo, un proyecto que necesita mucho tiempo y cariño. Mi objetivo es crear una comunidad que logre estar saludable por dentro y por fuera”, explicó Ty McDonald fundadora de Fruta e´ Pan.