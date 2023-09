Hijo inspiró a madre para crear comida para bebés

“Sabía que no era la única mamá que deseaba una opción de alimentos nutritivos para mi bebé, entonces, como no podía encontrar un producto que me convenciera, comencé a hacerlos yo misma.

“Creemos profundamente en el poder de la comida y en el impacto que esta tiene sobre nuestra salud, especialmente cuando se trata de nuestros bebés, pues es muy importante inculcarles una alimentación balanceada y de calidad desde sus primeros años de vida”, comentó Erin Hampton, creadora de Little Bear Foods.