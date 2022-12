Guía definitiva de regalos navideños 100% costarricenses.

"A mí siempre me ha encantado cocinar, tenía la pasión por la cocina, y hace siete años decidí estudiarlo profesionalmente y me fui a España a estudiar pastelería francesa, y luego llegué a Costa Rica y ese mismo año empecé el negocio. Comenzó pequeño en casa y poco a poco fue creciendo hasta lo que es hoy en día. Ahora somos tres en el negocio, tengo dos muchachas que me ayudan y hasta le vendemos a otras pastelerías", indicó Dada.