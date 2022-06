Endúlcele a papá su día con un postre de emprendimiento nacional

12 de junio de 2022, 8:50 AM

¿Qué le parece endulzarle el día a papá este domingo 19 de junio? A una semana del Día del Padre, queremos compartirle una opción de regalo delicioso y que, además, apoya al emprendedor nacional.



'Sr. y Sra. Tarta' nació al inicio de la pandemia de COVID-19, cuando la pareja compuesta por Andrea Murillo y Rolando Ramírez decidió emprender.

Murillo era maestra de preescolar; pero, ante el cierre de centros educativos, se le redujo el horario laboral y el salario a la mitad. Los gastos seguían siendo los mismos y tenían que buscar una nueva fuente de ingresos.

“Rolo”, como le dice a su esposo de cariño, siempre había querido emprender, le decía a su pareja: “Vea, si ellos emprenden, nosotros podemos emprender”.

Se tiraron al agua y, hasta el momento, les ha ido muy bien. Tanto así que ambos decidieron renunciar a sus respectivos trabajos. Para “Rolo” fue difícil dejar un trabajo de siete años en el Ministerio de Justicia, pero decidió ayudar más a su esposa, quien no daba abasto con los pedidos.

“Yo no sé cocinar nada, hasta se me quema el agua, pero Andre me ha enseñado a hacer de todo, ahora yo sé hacer tartaletas, cheesecakes y carlotas”, confesó “Rolo”.