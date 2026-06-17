Diez emprendimientos nacionales brillan en la Feria de PYMES en Heredia

Heredia celebrará una nueva edición de la Feria de PYMES, que se llevará a cabo del 18 al 21 de junio en la Rotonda Tulipán, en el centro comercial Paseo de Las Flores.

El evento reunirá a diez pequeños empresarios nacionales en un espacio diseñado para impulsar el talento costarricense y fortalecer el ecosistema emprendedor.

Durante cuatro días, los visitantes podrán conocer una amplia variedad de productos y marcas, desde candelas artesanales y artículos de skincare hasta propuestas gastronómicas como esquites, quesillo venezolano y productos mexicanos.

La feria busca ofrecer experiencias únicas y apoyar directamente a las pequeñas empresas que buscan consolidar su crecimiento.

La gerente general de Paseo de las Flores, Karina Segura, destacó que estas iniciativas permiten a los emprendedores validar sus productos, generar ventas y establecer relaciones directas con los consumidores, al tiempo que enriquecen la experiencia de compra de los visitantes. “Creemos firmemente en el talento y la capacidad de innovación de los emprendedores”, afirmó.

Más allá de las ventas inmediatas, la feria funciona como una plataforma estratégica para aumentar la visibilidad de los negocios, fortalecer el reconocimiento de las marcas y abrir nuevas oportunidades de expansión comercial.