Colección de juegos de mesa dio vida a un sueño familiar

Daisu Board Game Café, es una cafetería que une el buen comer con la diversión de los juegos de mesa.

El emprendimiento es de Alexánder León y Zaida Calvo, los padres de Daniel León Calvo, un joven costarricense que hace cuatro años viajó a Estados Unidos para recibir un trasplante de médula.

El negoció abrió hace un mes de Barrio Escalante. Durante años, fue un sueño de la familia León Calvo.

La cafetería ofrece café de Dota, que ha ganado “Taza de la excelencia” dos veces.

Además, la repostería viene de diferentes pasteleros artesanales. Se tienen a la venta juegos de mesa nacionales que antes no tenían un lugar donde venderse; también hay bebidas artesanales como la cambucha. "Nuestra filosofía es apoyarnos entre emprendedores nacionales", dijo Calvo.

La cafetería de Escalante ofrece una oferta que se llama “Noche de juegos” e incluye churros, palomitas, nuggets, papas fritas, aros de cebolla, entre otros alimentos "de picar" y las horas de juegos.

Le consultamos a Zaida cómo ha seguido Daniel de su salud, tras el trasplante de médula en agosto del 2017 y nos respondió:

"Dani está súper bien, sigue con tratamiento que le baja las defensas, porque tiene un poquito de injerto de su huésped, que le llaman rechazo del trasplante, no es grave gracias a Dios y no tiene los mejores efectos, pero tampoco los más malos, es una de las cosas esperables en el 90% de los pacientes trasplantados. En general está bien, tiene una vida mucho más normal de lo que habíamos imaginado, tiene 15 años y ya está en noveno. Eso sí, 100% clases virtuales porque la profesora no lo deja ir al cole".