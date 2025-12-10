Canastas gastronómicas: el regalo personalizado que toma fuerza esta Navidad

Las canastas gastronómicas se consolidan como uno de los regalos navideños más populares en Costa Rica.

Lo que antes se percibía como un gesto corporativo tradicional, hoy se transforma en una expresión cultural que combina gastronomía, diseño y experiencias compartidas.

La tendencia se refleja en el incremento de propuestas que integran productos gourmet, opciones especializadas y empaques pensados para momentos de celebración.

De acuerdo con Sofía Poma, gerente de Mercadeo y Relaciones Corporativas de Alpiste, este crecimiento responde a dos factores claros: cambios en los hábitos de consumo, donde los alimentos de alta calidad y los productos temáticos ganan espacio sobre los obsequios tradicionales.

Así como la búsqueda de regalos con significado, que transmitan agradecimiento y fomenten la convivencia.

“Las canastas de Bottega son mucho más que un obsequio. Las pensamos como una forma genuina de agradecer, de reconocer y de fortalecer vínculos”, afirmó.

En los últimos cinco años, se ha observado una transición del “regalo institucional” hacia propuestas más personalizadas. Tanto empresas como personas optan por obsequios culinarios que permitan experiencias sensoriales: catas improvisadas, cenas familiares o momentos de sobremesa.

El interés por sabores internacionales y productos de temporada alimenta esta tendencia, con chocolates especializados, aceites de oliva, turrones importados, vinos con denominación de origen y panettones entre los artículos más buscados.

El consumidor costarricense actual busca detalles con intención y significado, lo que ha generado una demanda creciente de empaques estéticos, curadurías temáticas y productos que evocan emociones o recuerdos.

De acuerdo con la experta, "las canastas navideñas representan una tradición en evolución, donde la gastronomía se convierte en lenguaje y los sabores en una forma de agradecer, celebrar y conectar. En un año marcado por la búsqueda de experiencias significativas, estos obsequios continúan siendo protagonistas de la temporada".